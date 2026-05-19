Circolano voci secondo cui gli U2 potrebbero presentare il loro nuovo singolo durante i Mondiali del 2026. Dopo alcune uscite a sorpresa degli ultimi tempi, si parla di un possibile ritorno ufficiale della band in un evento di grande risonanza internazionale. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma l’ipotesi sta facendo discutere tra gli appassionati di musica e sport. Restano in attesa aggiornamenti che possano chiarire se questa voce si concretizzerà o meno.

Dopo gli EP a sorpresa delle ultime settimane, gli U2 sembrerebbero essere sul punto di tornare sul serio. Secondo alcune fonti, piuttosto attendibili, i Mondiali di caldio potrebbero essere un’ottima occasione per un comeback in grande stile. Alcune indiscrezioni, riportate dal sito U2songs, generalmente molto affidabile, parlano infatti della possibilità che Bono Vox e soci presentino parte del loro nuovo materiale a Città del Messico il prossimo 11 giugno, durante la partita inaugurale della FIFA World Cup 2026. Da tempo, in effetti, la band irlandese ha iniziato a svelare qualche dettaglio del suo ultimo progetto musicale. Di recente, ad esempio, ha condiviso sui social una breve anteprima di Street of Dreams, probabile singolo di traino del prossimo album in studio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gira voce che gli U2 presenteranno il loro nuovo singolo ai Mondiali 2026 (e noi speriamo che sia vero)

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