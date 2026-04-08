Laura Pausini noi dopo andiamo a s | lezione al fan ubriaco

Durante un concerto al Movistar Arena di Madrid, la cantante italiana ha interrotto lo spettacolo a causa di un uomo ubriaco presente tra il pubblico. La cantante ha deciso di interrompere la performance per gestire la situazione, mentre l’uomo disturbava durante l’esibizione. La scena si è verificata durante una delle sue canzoni, e l’intervento è stato deciso per mantenere l’ordine nel pubblico.

Laura Pausini interrompe il suo concerto al Movistar Arena a Madrid per via di un uomo ubriaco tra le prime file che la stava deconcentrando. Durante l’ultima tappa del suo tour mondiale, quindi, la cantante italiana ha deciso di impartire al fan molesto una lezione di educazione sessuale davanti a migliaia di persone. Come si vede in un filmato già andato virale, l'artista blocca la musica e, rivolgendosi all'uomo in spagnolo, gli chiede se sia ubriaco. Poi gli fa notare con ironia quanto la sua condizione possa non aiutare a livello fisico: "Io non sono una cantante che beve, perché se bevi molto poi. Noi qui dopo il concerto andiamo a sc**are". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Laura Pausini - LA DERNIÈRE CHANSON (DUE VITE) con Julien Lieb (Official Video)

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Laura Pausini chiude la leg spagnola dell'Io Canto/Yo Canto World Tour con presenze da record nei palasport, da Barcellona a Madrid. Prossime tappe in America Latina e Stati Uniti, prima del ritorno in Europa in autunno. Leggi x.com

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