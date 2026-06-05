Falsi profughi da Gaza sono arrivati in Europa con nuove identità. Documenti anagrafici sono stati trasferiti fuori dalla Striscia di Gaza e portati a Beirut, nel quartiere Dahieh. La procedura sembra essere stata organizzata per facilitare l’ingresso dei migranti in Europa con identità false. Le autorità stanno indagando sulle modalità di trasporto e sulla provenienza dei documenti. Non ci sono ancora dettagli sulle persone coinvolte o sui paesi di destinazione.

Documenti anagrafici trasferiti fuori dalla Striscia di Gaza e portati fino a Beirut, nel quartiere Dahieh. Lì un falsario li trasformerebbe in identità pulite, ricostruite con paternità e maternità riciclate e pronte per l'ingresso in Europa con identità ricostruite. Anche la storia personale verrebbe modificata, fino al curriculum di studi e competenze da presentare al confine europeo. È la pista su cui starebbe indagando l'intelligence israeliana, secondo fonti di alto livello de Il Tempo, per ricostruire un traffico che partirebbe da Gaza e avrebbe come terminale operativo il cuore dell'area controllata da Hezbollah nella capitale libanese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Gaza.

© Iltempo.it - I falsi profughi da Gaza in Europa con identità nuova grazie ad Hamas

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Israele è tornato ad attaccare Gaza: ucciso Muhammad Odeh, capo dell’ala militare di HamasIsraele ha condotto un attacco a Gaza City, uccidendo Muhammad Odeh, capo dell’ala militare di Hamas.

Gaza, cosa prevede il piano che il Board of Peace di Trump ha presentato ad HamasIl piano presentato la settimana scorsa dal Board of Peace di Donald Trump a Hamas prevede che l’organizzazione islamista permetta la distruzione...