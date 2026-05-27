Israele è tornato ad attaccare Gaza | ucciso Muhammad Odeh capo dell’ala militare di Hamas

Da metropolitanmagazine.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Israele ha condotto un attacco a Gaza City, uccidendo Muhammad Odeh, capo dell’ala militare di Hamas. L’operazione è avvenuta questa mattina. Non sono stati resi noti dettagli sulle modalità dell’attacco o su eventuali altri feriti. La notizia è stata confermata da fonti locali. La situazione rimane tesa nella zona, con ulteriori operazioni militari ancora possibili.

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Muhammad Odeh, capo dell’ ala militare di Hamas, è stato ucciso da Israele in un attacco a  Gaza City. Lo riferisce Ynet, citando fonti israeliane. Nominato per sostituire il comandante Izz al-Din al-Haddad, ucciso in servizio,  era a capo dell’intelligence di Hamas durante l’attacco del 7 ottobre.  Israele ha sferrato ieri sera un attacco contro il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, secondo quanto dichiarato dal primo ministro Benjamin Netanyahu e dal ministro della Difesa Israel Katz in una dichiarazione congiunta. Lo riporta Times of Israel in un articolo dell’ultima ora. Notizie giunte da Gaza riferiscono che è stato colpito un edificio residenziale nel quartiere di Rimal, nella città di Gaza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Argomenti più discussi: Gaza, blitz di Israele: ucciso Odeh, capo militare di Hamas | Libero Quotidiano.it; Ucciso a Gaza il capo dell’ala militare di Hamas, Muhammad Odeh.

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