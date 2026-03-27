gaza cosa prevede il piano che il board of peace di trump ha presentato ad hamas

Il piano presentato la settimana scorsa dal Board of Peace di Donald Trump a Hamas prevede che l’organizzazione islamista permetta la distruzione della sua rete di tunnel nella Striscia di Gaza. La proposta, secondo quanto riferito, include questa richiesta come parte di un accordo tra le parti coinvolte. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli o eventuali risposte di Hamas.

L’organizzazione terroristica dovrà consentire la distruzione della sua vasta rete di tunnel nella Striscia. E, soprattutto, non opporsi alla consegna delle armi. Secondo il piano che sarebbe stato presentato ad Hamas la scorsa settimana dal Board of Peace di Donald Trump, l’organizzazione islamista dovrà consentire la distruzione della sua vasta rete di tunnel nella Striscia di Gaza. E non opporsi al disarmo. Lo riporta Reuters, che ha visionato il documento e parlato con due funzionari palestinesi. Il disarmo di Hamas è un punto critico nei negoziati per attuare il piano di Trump per Gaza e consolidare il cessate il fuoco iniziato a ottobre 2025, che ha posto (più o meno) fine a due anni di operazioni militari da parte dell’IDF. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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