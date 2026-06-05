I 36 ponti di Viterbo sotto la lente degli ingegneri | analisi strutturali per 58mila euro
Il Comune di Viterbo ha avviato un’analisi strutturale sui 36 ponti cittadini, con un investimento di 58mila euro. La giunta ha approvato la delibera che conferma i risultati della prima fase di screening, condotta dagli ingegneri. Questi controlli preliminari sono stati realizzati su strutture distribuite nel territorio e serviranno a pianificare le ispezioni più approfondite, che seguiranno nelle prossime fasi.
Il Comune di Viterbo verifica lo stato di salute dei ponti cittadini. La giunta comunale ha approvato la delibera che ratifica i risultati della prima fase di screening su 36 strutture sparse nel territorio e getta le basi per i successivi accertamenti approfonditi, ispezioni che dovranno essere. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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