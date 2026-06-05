I 36 ponti di Viterbo sotto la lente degli ingegneri | analisi strutturali per 58mila euro

Notizia in breve

Il Comune di Viterbo ha avviato un’analisi strutturale sui 36 ponti cittadini, con un investimento di 58mila euro. La giunta ha approvato la delibera che conferma i risultati della prima fase di screening, condotta dagli ingegneri. Questi controlli preliminari sono stati realizzati su strutture distribuite nel territorio e serviranno a pianificare le ispezioni più approfondite, che seguiranno nelle prossime fasi.