Le indagini sull'avvelenamento a Pietracatella si sono mosse avanti con un nuovo passo. Un accertamento è previsto per martedì 28 aprile sul telefono di Alice Di Vita, sorella di Sara e figlia di Antonella, le due persone decedute in seguito all’avvelenamento. La conferma è arrivata dall’avvocato di uno dei sospettati, che ha definito l’evento come un’operazione “irripetibile”.

Gli abiti della festa poi giù dal balcone. Crepet: "Fallimento della solitudine" Svolta nel giallo dell'avvelenamento di Pietracatella: l'avvocato di Gianni Di Vita, Vittorino Facciolla, ha confermato che martedì prossimo 28 aprile ci sarà un accertamento "irripetibile" sul cellulare di Alice Di Vita, sorella di Sara e figlia di Antonella, le due vittime dell'avvelenamento. Il telefonino è stato acquisito nell'ambito della prima inchiesta, quella che vede indagati per omicidio colposo cinque medici e dove Alice Di Vita è parte offesa. Martedì, sul suo cellulare, alla presenza degli avvocati delle parti, verranno verificati messaggi, telefonate e cronologia degli accessi ad Internet.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Svolta nelle indagini sull'avvelenamento: un telefono sotto la lente degli inquirenti

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