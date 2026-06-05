I ‘3 periodi’ di Michele Marangoni | Iniziai ‘per caso’ con la ceramica

Notizia in breve

Un artista ha raccontato di aver iniziato per caso con la ceramica, sviluppando poi tre diversi periodi nel suo percorso. Ha spiegato che alcuni pittori del '900 attraversano fasi diverse se hanno abbastanza tempo per maturarle. La sua esperienza si concentra sui cambiamenti artistici nel tempo, senza approfondire motivazioni o influenze esterne. Ha evidenziato come le diverse fasi siano state influenzate dai propri approcci e sperimentazioni.