I ‘3 periodi’ di Michele Marangoni | Iniziai ‘per caso’ con la ceramica
Un artista ha raccontato di aver iniziato per caso con la ceramica, sviluppando poi tre diversi periodi nel suo percorso. Ha spiegato che alcuni pittori del '900 attraversano fasi diverse se hanno abbastanza tempo per maturarle. La sua esperienza si concentra sui cambiamenti artistici nel tempo, senza approfondire motivazioni o influenze esterne. Ha evidenziato come le diverse fasi siano state influenzate dai propri approcci e sperimentazioni.
"Si dice di alcuni pittori, specie del ‘900, che hanno attraversato delle fasi diverse nel loro percorso, se hanno avuto abbastanza tempo per maturarle". Michele Marangoni, artista lughese, inizia così a spiegare il contenuto della sua mostra intitolata ‘3 periodi’, che sarà inaugurata domani alle 17.30 alle Pescherie della Rocca di Lugo. I tre periodi citati nel titolo partono nel 1973 e si evolvono dalla ceramica alla pittura a olio fino alle opere su carta. "Alcuni esempi di periodi diversi – spiega Marangoni – possono essere Picasso: il periodo blu, il periodo rosa, e poi decisamente il cubismo, di cui si ritiene l’artefice. Il nostro Umberto Boccioni inizia come divisionista, poi passa al ‘dinamismo plastico’, cioè il clamoroso ‘Futurismo’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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