Inaugurato il progetto di riqualificazione urbana in ceramica al Belvedere San Michele di Vasto FOTO

Mercoledì 13 maggio è stato inaugurato al Belvedere San Michele di Vasto il progetto “Custodi del tempo - Vasto mia”. Si tratta di un intervento di riqualificazione urbana realizzato con ceramica, dedicato a San Michele Arcangelo, patrono della città. L’evento ha visto la presentazione di un’installazione artistica rivolta a migliorare l’estetica e la fruibilità del luogo pubblico.

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