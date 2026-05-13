Inaugurato il progetto di riqualificazione urbana in ceramica al Belvedere San Michele di Vasto FOTO
Mercoledì 13 maggio è stato inaugurato al Belvedere San Michele di Vasto il progetto “Custodi del tempo - Vasto mia”. Si tratta di un intervento di riqualificazione urbana realizzato con ceramica, dedicato a San Michele Arcangelo, patrono della città. L’evento ha visto la presentazione di un’installazione artistica rivolta a migliorare l’estetica e la fruibilità del luogo pubblico.
Inaugurato nella mattinata di mercoledì 13 maggio, al Belvedere San Michele di Vasto, il progetto “Custodi del tempo - Vasto mia”, iniziativa di riqualificazione urbana in ceramica dedicata a San Michele Arcangelo, patrono della città. Il progetto, promosso dal Lions Club Vasto Host con il.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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