I 12 errori comuni che possono impedirti di perdere peso

Da veronasera.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Seguire una dieta rigida o mangiare meno non garantisce sempre la perdita di peso. Tra gli errori più frequenti ci sono il consumo di alimenti nascosti ricchi di zuccheri e grassi, e la mancanza di attenzione alle porzioni. Molti trascurano anche l'importanza di un’attività fisica regolare e di un sonno adeguato. Inoltre, l’assunzione di bevande zuccherate e snack tra i pasti può ostacolare i risultati. Questi fattori spesso compromettono il percorso di dimagrimento.

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Quando si parla di dimagrimento, spesso si pensa che basti mangiare meno o seguire una dieta rigida per vedere subito risultati. In realtà, perdere peso in modo sano e duraturo dipende da molti fattori: qualità dell’alimentazione, sonno, stress, attività fisica e abitudini quotidiane. Anche chi. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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