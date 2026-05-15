Fammi una dieta per dimagrire | sempre più adolescenti si affidano all’AI per perdere peso Ecco quali sono gli errori dei chatbot e i rischi per i ragazzi
Sempre più adolescenti si rivolgono a chatbot e intelligenza artificiale per chiedere consigli sulla perdita di peso, preferendo questi strumenti a professionisti del settore. Tuttavia, diversi sistemi di intelligenza artificiale mostrano limiti e errori nel fornire indicazioni alimentari o di esercizio fisico. Questa tendenza solleva preoccupazioni riguardo ai rischi di informazioni sbagliate o incomplete, che potrebbero influenzare negativamente la salute dei giovani. La diffusione di queste pratiche ha portato a un aumento delle richieste di chiarimenti e approfondimenti da parte di esperti e autorità.
Per molti adolescenti oggi il primo interlocutore a cui rivolgersi per perdere peso non è uno specialista ma un chatbot. Si apre una chat, si inseriscono peso, altezza, età o BMI, e nel giro di pochi secondi l’intelligenza artificiale restituisce una dieta completa: colazione, pranzo, cena, spuntini, grammature e calorie. È una delle nuove frontiere dell’AI applicata alla salute, sempre più utilizzata anche per ricevere supporto psicologico, consigli su sintomi o indicazioni terapeutiche rapide. L’intelligenza artificiale sta diventando un vero e proprio interlocutore sanitario: secondo un recente sondaggio della Kaiser Family Foundation,... 🔗 Leggi su Open.online
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