Fammi una dieta per dimagrire | sempre più adolescenti si affidano all’AI per perdere peso Ecco quali sono gli errori dei chatbot e i rischi per i ragazzi

Sempre più adolescenti si rivolgono a chatbot e intelligenza artificiale per chiedere consigli sulla perdita di peso, preferendo questi strumenti a professionisti del settore. Tuttavia, diversi sistemi di intelligenza artificiale mostrano limiti e errori nel fornire indicazioni alimentari o di esercizio fisico. Questa tendenza solleva preoccupazioni riguardo ai rischi di informazioni sbagliate o incomplete, che potrebbero influenzare negativamente la salute dei giovani. La diffusione di queste pratiche ha portato a un aumento delle richieste di chiarimenti e approfondimenti da parte di esperti e autorità.

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