Le notizie su Ebola si moltiplicano, mentre si concentrano gli sforzi internazionali per contrastare l’epidemia di un virus che fa paura. Ma resta il rebus casi: l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) ha ridotto il numero dei contagi nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) e in Uganda da quasi 1.000 a un totale di 321 casi confermati, inclusi 48 decessi nella RDC, dove si sospettano altri 116 pazienti, con 9 contagi e un decesso in Uganda. “Tuttavia, anziché essere un segnale positivo, le organizzazioni umanitarie sul posto avvertono che i messaggi contraddittori fanno parte di un quadro più ampio e caotico di un’epidemia che potrebbe covare da mesi e che potrebbe richiedere ancora tempo per essere contenuta”, dice a LaSalute di LaPresse Massimo Ciccozzi, epidemiologo del Campus Bio-Medico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Ebola.

© Lapresse.it - Ebola: i 5 errori che possono compromettere la risposta all’epidemia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La risposta all’epidemia di ebola è totalmente inadeguataLe autorità della Repubblica Democratica del Congo hanno reagito con ritardo e insufficienza alla diffusione dell’epidemia di ebola.

Ebola: 220 morti sospette in RDC, OMS: “L’epidemia supera la risposta sanitaria”In Repubblica Democratica del Congo e Uganda si registrano almeno 220 morti sospette e circa 900 casi di Ebola.