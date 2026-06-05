Hrishikesh Koloth ucciso da un orso nero | il 27enne lottatore di MMA era in Canada per inseguire il suo sogno Non ha avuto scampo

Un giovane lottatore di MMA è stato ucciso da un orso nero in Canada. Il 27enne, arrivato nel paese per cercare di entrare nella UFC, è stato attaccato mentre si trovava in natura. Non ha avuto possibilità di scampo e l’orso lo ha ferito mortalmente. La sua morte è avvenuta durante un’escursione in un’area selvaggia, dove si trovava per allenarsi e prepararsi alla carriera sportiva. La polizia ha confermato l’evento senza ulteriori dettagli.

Era arrivato in Canada per inseguire il suo sogno di gareggiare nella UFC, la più famosa organizzazione di arti marziali miste al mondo. Oltre ad allenarsi, si era anche dovuto trovare un lavoro per mantenersi. E proprio mentre stava lavorando Hrishikesh Koloth è stato ucciso da un orso nero. Un’aggressione fatale per il 27enne lottatore di MMA, nato nello stato di Kerala, in India. “Non ha avuto scampo”, ha raccontato un civile che si trovava nella zona e che è intervenuto sparando all’animale: ha ucciso l’orso, ma per Hrishikesh Koloth era ormai troppo tardi. L’atleta 27enne era al lavoro come tecnico subappaltatore in un sito di esplorazione di uranio vicino al lago Nordbye, in una zona disabitata e selvaggia del Canada. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Indian-Origin MMA Fighter Hrishikesh Koloth Killed In Rare Bear Attack In Canada | Firstpost Live

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Il fighter di MMA indiano Hrishikesh Koloth ucciso in un attacco di orso in Canada. reddit

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