Hrishikesh Koloth muore ucciso da un orso nero | il lottatore di MMA non ha avuto scampo
Un lottatore di arti marziali miste di 27 anni è stato ucciso da un orso nero durante un incontro fortuito con l’animale. L’incidente è avvenuto in un’area naturale, dove l’atleta si trovava per motivi ricreativi. Non ci sono stati tentativi di soccorso che abbiano potuto cambiare il corso degli eventi. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’attacco.
Il lottatore di Arti Marziali Miste Hrishikesh Koloth è morto a 27 anni in un raro attacco di un orso nero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Indian MMA Fighter Hrishikesh Koloth Killed in Bear Attack, Dana White's Emotional Response!
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