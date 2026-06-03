Hrishikesh Koloth muore ucciso da un orso nero | il lottatore di MMA non ha avuto scampo

Notizia in breve

Un lottatore di arti marziali miste di 27 anni è stato ucciso da un orso nero durante un incontro fortuito con l’animale. L’incidente è avvenuto in un’area naturale, dove l’atleta si trovava per motivi ricreativi. Non ci sono stati tentativi di soccorso che abbiano potuto cambiare il corso degli eventi. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’attacco.