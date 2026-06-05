La battaglia del Gullet nella terza stagione di House of the Dragon è costata una cifra considerevole, secondo quanto rivelato dai produttori. L’attore che interpreta Lord Corlys Velaryon ha alimentato l’interesse dei fan con alcune dichiarazioni sulla scena, senza però fornire dettagli sui costi. La produzione ha impiegato effetti speciali e numerosi set per ricreare il conflitto, che ha richiesto un grande investimento in termini di risorse e tecnologia. La scena è stata girata in più location e con una complessa coordinazione tra stunt e effetti visivi.

L'interprete di Lord Corlys Velaryon ha acceso la fantasia dei fan di House of the Dragon rispetto all'attesissima Battaglia del Gullet, parlando del budget enorme messo in campo da HBO e svelando alcuni piccoli dettagli House of the Dragon 3 debutterà in Italia, su Sky, NOW ed HBO Max, il 22 giugno, dopo l'anteprima al Taormina Film Festival (prevista per l'11 giugno). Una stagione attesissima dai fan, non solo perchè arriva a 2 anni di distanza dalla precedente, ma anche perchè si aprirà con la Battaglia del Gullet, uno scontro navale fondamentale, uno degli eventi più noti dell'universo nato dalla fantasia di George R.R. Martin. Se lo showrunner Ryan Condal aveva già definito quello che aprirà la nuova stagione come "l'episodio televisivo più folle mai realizzato", a gettare benzina sul fuoco è stato Steve Toussaint, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - House of the Dragon 3, la Battaglia del Gullet è costata una cifra enorme

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House of the Dragon Season 3 Trailer CONFIRMED! Battle of the Gullet FINALLY Happening!

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