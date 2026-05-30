Senza dubbio, ciò che i fan dei libri di George RR Martin e di GoT attendono di più in House of the Dragon 3 è la battaglia di Gullet, nota anche come battaglia di Gaznate, uno degli eventi più sanguinosi e tragici della Danza dei Draghi dentro Le cronache del ghiaccio e del fuoco. Per due stagioni a tensione è andata crescendo, gli scontri si sono intensificati e la guerra civile è esplosa. Ma se pensavate di aver visto tutto quello che si poteva immaginare, sappiate che quello che sta per arrivare è qualcosa a cui nessuno è preparato. Genesi e dimensioni di quello che suona come un evento senza pari nelle serie fantasy (e non solo). Come... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - In House of the Dragon 3, La Battaglia del Condotto promette di regalarci l'episodio televisivo più folle mai realizzato

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Durante Una Guerra Tutti Soffrono E per HOUSE OF THE DRAGON è arrivato il momento di mostrarci uno degli eventi più sanguinosi della Storia di Westeros, ossia la Battaglia del Condotto. TRAILER : youtu.be/Y6badFevXgA Dal 22 Giugno su HBOMax I x.com

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