Roma, 29 maggio 2026 – Il festival cinematografico siciliano si prepara a inaugurare la sua settantaduesima edizione il 10 giugno, e per l'apertura dei lavori ha scelto di puntare su un esordio molto atteso. Sarà infatti il Taormina Film Festival a battezzare la prima assoluta del capitolo iniziale di House of the Dragon 3, regalando agli spettatori presenti e ai giovani dell'Academy Cinema Student una proiezione esclusiva prima del ritorno in tv della serie. Per l'occasione, la kermesse accoglierà una folta delegazione del cast guidata da Steve Toussaint, Harry Collett, Bethany Antonia e Phoebe Campbell. La direttrice artistica Tiziana Rocca ha espresso grande entusiasmo per essere riuscita a portare al festival uno dei titoli seriali di maggior successo del panorama recente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - House of the Dragon 3, anticipazioni e trama: la svolta bellica e la spettacolare Battaglia del Condotto. Cosa sappiamo

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House of the Dragon Season 3 LEAKS: Huge Fire & Blood Changes!

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