Un attacco ha portato alla morte di un attore noto per il suo ruolo in Top Gun, avvenuto nel giardino di una residenza a Tarzana. Il figlio della compagna dell’attore è stato arrestato subito dopo l’aggressione. Le forze dell’ordine hanno riferito che l’aggressore ha agito con un’arma da fuoco, colpendo l’attore che è morto poco dopo. La polizia sta indagando sulle motivazioni dietro l’omicidio.

Cosa ha spinto il figlio della compagna a uccidere l'attore?. Come è avvenuto l'attacco nel giardino della residenza di Tarzana?. Quali dettagli ha rivelato il sospettato durante la chiamata al 911?. Perché l'omicidio è stato descritto come un atto di peccato?.? In Breve Michael Gledhill di 44 anni è stato arrestato dopo la chiamata al 911.. L'omicidio è avvenuto mercoledì 3 giugno nella residenza di Tarzana.. L'attore è morto dopo un'aggressione con arma da taglio al torace.. Gledhill risiedeva con la madre, compagna di Handy, nella stessa abitazione.. L’attore James Handy viene trovato senza vita a Tarzana: arrestato il figlio della compagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Horror a Hollywood: ucciso l’attore di Top Gun, arrestato il figlio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ADDIO A JAMES TOLKAN: IL PRESIDE DI RITORNO AL FUTURO E IL COMANDANTE DI TOP GUN È MORTO A 84 ANNI

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Sono il figlio dell’uomo, ho appena ucciso l’uomo del peccato”: ucciso a coltellate l’attore di Top Gun e Jumanji James Handy, arrestato il figlio della compagna

Leggi anche: Ucciso James Handy, attore in Top Gun: Maverik e Jumanji. Arrestato il figlio: “Ho ammazzato l’uomo del peccato”

Si parla di: James Handy morto a 81 anni dopo un accoltellamento, arrestato il figlio della compagna.

Ucciso James Handy, attore di 'Top Gun: Maverick' e 'Jumanji'Giunti sul posto, gli agenti della polizia di Los Angeles hanno rinvenuto James Handy privo di sensi nel giardino della sua residenza, con una grave ferita da arma da taglio al torace. Immediatamente ... it.blastingnews.com

James Handy ucciso a coltellate dal figlio della compagna: l'attore di Top Gun e Jumanji aveva 81 anniHollywood sotto choc. James Handy, attore statunitense noto per le sue apparizioni in film di successo come Top Gun: Maverick ... msn.com