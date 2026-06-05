Horror a Hollywood | ucciso l’attore di Top Gun arrestato il figlio

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un attacco ha portato alla morte di un attore noto per il suo ruolo in Top Gun, avvenuto nel giardino di una residenza a Tarzana. Il figlio della compagna dell’attore è stato arrestato subito dopo l’aggressione. Le forze dell’ordine hanno riferito che l’aggressore ha agito con un’arma da fuoco, colpendo l’attore che è morto poco dopo. La polizia sta indagando sulle motivazioni dietro l’omicidio.

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Cosa ha spinto il figlio della compagna a uccidere l'attore?. Come è avvenuto l'attacco nel giardino della residenza di Tarzana?. Quali dettagli ha rivelato il sospettato durante la chiamata al 911?. Perché l'omicidio è stato descritto come un atto di peccato?.? In Breve Michael Gledhill di 44 anni è stato arrestato dopo la chiamata al 911.. L'omicidio è avvenuto mercoledì 3 giugno nella residenza di Tarzana.. L'attore è morto dopo un'aggressione con arma da taglio al torace.. Gledhill risiedeva con la madre, compagna di Handy, nella stessa abitazione.. L’attore James Handy viene trovato senza vita a Tarzana: arrestato il figlio della compagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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