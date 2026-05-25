L’Iran ha annunciato che cambierà il nome di un porto strategico, ma continuerà a richiedere un pedaggio per il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz. Secondo un portavoce, i servizi forniti dall’Iran e dall’Oman comportano costi, e quindi il pagamento del pedaggio rimane necessario. La decisione arriva dopo che Teheran ha comunicato nuove condizioni per un accordo sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti, più restrittive rispetto a quelle di domenica.

Teheran aggiunge ulteriori condizioni per l’accordo sul cessate il fuoco con gli Usa rispetto a quelle rese note domenica. Il governo iraniano non dice esplicitamente che se non verranno rispettate salterà tutto, ma l’impressione è che sia un sottinteso. Al centro c’è lo Stretto di Hormuz: il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, nel corso di un briefing ha detto che l’Iran non intende “riscuotere pedaggi nello Stretto”, ma che “gli sforzi compiuti da Iran e Oman per redigere un protocollo per il passaggio sicuro delle navi costituiscono una misura responsabile” ed “è naturale che i servizi forniti nell’ambito di questo processo, così come gli sforzi volti a proteggere l’ambiente, comportino dei costi “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Iran gli cambia nome ma non rinuncia al pedaggio per Hormuz: “I servizi forniti da noi e dall’Oman comportano dei costi”

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