Nell'ultima bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, si prevede un allentamento delle restrizioni sul naviglio iraniano. Nonostante ciò, lo stretto di Hormuz rimarrà sotto il controllo di Iran e Oman. Nel frattempo, il prezzo del petrolio è sceso sotto i 90 dollari al barile. La trattativa si concentra su possibili modifiche alle sanzioni, mentre il controllo dello stretto rimane condiviso tra le due nazioni.

La tv di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d’intesa fra Washington e Teheran. In base al testo, ripreso dai media internazionali, gli Usa ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani, e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Il transito della navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman. Il «Memorandum di Islamabad», questo il nome del documento, afferma che, se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l’intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Iran-Usa verso l'intesa: Hormuz resta controllato da Iran e Oman. Il petrolio crolla sotto i 90 dollari

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US-Iran Crisis Propels UAE to Expedite Hormuz Alternative Oil Pipeline | Firstpost Live | N18G

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