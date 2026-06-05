È stata presentata la sesta generazione della Honda Prelude, una coupé che combina il design tradizionale con tecnologie elettrificate. La vettura mantiene il focus sul piacere di guida, rivisitando il concetto storico del modello. La nuova Prelude punta a offrire prestazioni affidabili e un’esperienza di guida più moderna, senza rinunciare alla tradizione. La casa produttrice ha annunciato un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’efficienza energetica.

La sesta generazione del modello reinterpreta il concetto storico di coupé Honda alla luce dell’elettrificazione, mantenendo al centro il piacere di guida. Dopo 25 anni di assenza, Prelude torna con un’impostazione tecnica precisa: non inseguire la potenza assoluta, ma costruire un’esperienza di guida coerente, fluida e coinvolgente attraverso un sistema full hybrid evoluto, un telaio raffinato, un’aerodinamica funzionale e un’interfaccia uomo-macchina pensata per aumentare il controllo percepito dal conducente. Linee pulite, superfici tese, proporzioni leggere e un modo di stare su strada che deve comunicare fluidità: un concetto che si lega al principio storico Honda “ Man-Maximum, Machine-Minimum ”, dove l’auto mette al centro guidatore e passeggeri, mentre la tecnologia non deve complicare l’esperienza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Honda Prelude, la prestazione a misura d'uomo

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