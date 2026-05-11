La Honda Prelude si presenta come una coupé sportiva con un motore che eroga 184 cavalli e una coppia di 315 Nm. Il design dell’abitacolo si ispira alle linee degli ambienti aeronautici, creando un ambiente interno distintivo. Nonostante i numeri, la realtà delle prestazioni si traduce in un’auto che combina un powertrain efficiente con un’estetica che richiama il volo.

La Honda Prelude non può essere codificata solo con i numeri, perché 184 cavalli di potenza per una coupé sportiva potrebbero sembrare pochi, ma già i 315 Nm di coppia forniscono qualche indicazione in più. Entrambi dipendono da un sistema Full Hybrid basato su un duemila benzina a iniezione diretta a ciclo Atkinson abbinato a due unità elettriche e a una batteria agli ioni di litio da 72 celle ad alta densità. Grazie all’i-MMD, la Prelude dispone di tre modalità di guida: puramente elettrica, ibrida (il generatore alimenta direttamente il motore di propulsione) e “ engine drive ” (l’unità a combustione interna è collegata direttamente alle ruote con una frizione di bloccaggio).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Powertrain efficiente e abitacolo ispirato al volo, così stupisce Honda Prelude

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Sicurezza evoluta e tecnologie intelligenti, su Honda Prelude tutto è sotto controlloSulla sicurezza della Prelude, i tecnici Honda non ha fatto compromessi perché l’obiettivo era e resta quello di azzerare entro il 2050 gli incidenti...

Leggi anche: Honda Prelude, finalmente il ritorno di una coupé: primo contatto su strada