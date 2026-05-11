Sicurezza evoluta e tecnologie intelligenti su Honda Prelude tutto è sotto controllo

Honda ha equipaggiato la Prelude con tecnologie di sicurezza avanzate e sistemi intelligenti, senza fare compromessi. La casa produttrice ha dichiarato che l’obiettivo è eliminare gli incidenti mortali entro il 2050. La vettura integra dispositivi di assistenza alla guida e sistemi di prevenzione degli impatti, progettati per garantire un livello di sicurezza elevato e costantemente aggiornato.

Sulla sicurezza della Prelude, i tecnici Honda non ha fatto compromessi perché l’obiettivo era e resta quello di azzerare entro il 2050 gli incidenti mortali che coinvolgono i propri veicoli. Inclusi quelli per le ginocchia, la coupé Full Hybrid è equipaggiata di serie con dieci airbag, oltre che con il sistema avanzato Honda Sensing con le tecnologie di nuove generazione, compresa quella sul controllo della forza G per una migliore gestione delle (eventuali) collisioni. Il pacchetto, che elabora i dati raccolti da sensori e radar, è capace di rilevare oggetti in modo più tempestivo e accurato, a cominciare dai pedoni, sia in ambienti illuminati sia al buio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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