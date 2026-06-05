Hollywood è sotto shock per la morte di James Handy, attore statunitense noto per le sue apparizioni in film di successo come "Top Gun: Maverick" e "Jumanji". L'interprete è stato ucciso all'età di 81 anni nella sua abitazione di Tarzana, quartiere di Los Angeles. Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles, gli agenti sono intervenuti mercoledì 3 giugno intorno alle ore 9:30 del mattino dopo una chiamata al numero di emergenza 911 che segnalava una situazione di pericolo. Nel rapporto della polizia si legge che il chiamante avrebbe dichiarato: "Sono il figlio dell'uomo, ho appena ucciso l'uomo del peccato". All'arrivo sul posto, gli agenti hanno trovato Handy privo di sensi nel giardino dell'abitazione, con una ferita da arma da taglio al torace. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Hollywood sotto shock, uccide l'attore James Handy: "Era l'uomo del peccato"

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