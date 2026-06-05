Un uomo ha confessato di aver ucciso sua madre dopo una lite. La vicenda è emersa dopo una denuncia di scomparsa e l’indagine dei carabinieri, che hanno ricostruito il caso tra San Vittorino e il Villaggio Prenestino, alla periferia di Roma. La ricostruzione ha portato alla scoperta della violenza che ha portato al tragico omicidio. I dettagli sono stati confermati dagli investigatori, che hanno avviato le procedure legali.

Una denuncia di scomparsa e il timore che qualcosa non tornasse. Poi, passo dopo passo, i carabinieri hanno ricostruito una vicenda agghiacciante nella periferia di Roma, tra San Vittorino e il Villaggio Prenestino. La vittima è Vittoria Maria Rosa De Donato, 78 anni. Per gli inquirenti sarebbe stata uccisa dal figlio Francesco Oliveto, 48 anni, al culmine di una lite in casa degenerata in violenza. Le ricerche si sono concentrate rapidamente sull’uomo, ascoltato a lungo dagli investigatori fino al momento della confessione. “Ho ucciso mia madre”, avrebbe ammesso il 48enne, facendo precipitare il quadro in un delitto familiare. Da quel punto sono partiti i riscontri, i sopralluoghi e gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio, mentre la notizia scuote il quartiere e lascia attoniti i residenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Ho ucciso mia madre”. Prima la lite, poi l’orrore: violenza senza fine

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Remarriage and Problems: Asghar's Conflicts with His Second Wife

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Come DM, ho ucciso il mio primo personaggio giocatore e sono così triste. reddit