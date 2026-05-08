Ho ucciso mia moglie Prima la confessione poi la fuga e il gesto choc | dove lo hanno trovato i carabinieri

Nel primo pomeriggio di venerdì 8 maggio, in una zona periferica di Piacenza, un uomo ha chiamato il 112 confessando di aver ucciso la moglie prima di scomparire. Poco dopo, i carabinieri hanno avviato le ricerche e hanno trovato il soggetto, che aveva compiuto un gesto estremo. La vicenda ha avuto inizio con quella telefonata e si è conclusa con il suo ritrovamento.

Ha chiamato il 112 e avrebbe detto di aver ucciso la moglie, poi è sparito. È iniziato così il dramma scoperto nel primo pomeriggio di venerdì 8 maggio in via Giulio Pastore, alla periferia di Piacenza. A contattare i soccorsi sarebbe stato Hako Vitanov, 60 anni, che ai carabinieri avrebbe confessato l’omicidio della moglie, Milena Vitanova, 55 anni. Subito dopo quella telefonata, però, dell’uomo si erano perse le tracce. La macchina dei soccorsi si è messa in moto in pochi minuti. Sul posto sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118. I pompieri, utilizzando un’autoscala, hanno raggiunto il balcone dell’appartamento al sesto piano e hanno permesso ai militari di entrare nell’abitazione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“PER UCCIDERE MIA MOGLIE” LO DICE IN DIRETTA RAI

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