Un uomo ha chiamato il 911 dicendo di aver appena ucciso “l’uomo del peccato” prima di colpire un attore. La polizia ha arrestato il figlio della compagna della vittima. La chiamata è stata effettuata in mattinata in un sobborgo di Tarzana. Sul luogo sono intervenuti gli agenti, che hanno fermato l’uomo e avviato le indagini.

“Io sono il figlio dell’uomo, ho appena ucciso l’uomo del peccato”. Una citazione distorta, pronunciata con voce fredda al centralino del 911, ha trasformato una tranquilla mattinata nel sobborgo di Tarzana nell’ennesimo, crudo set di sangue di Hollywood. L’ attore di Top Gun Maverick James Handy è stato ucciso così, trafitto al petto nel cortile della sua abitazione a 81 anni, lasciando una ferita profonda nel mondo del cinema statunitense. La follia è scattata mercoledì (3 giugno) nella San Fernando Valley. Quando le volanti del Los Angeles Police Department sono piombate nel perimetro della villa, allertate da quella macabra e delirante confessione telefonica, si sono trovate davanti a una scena drammatica: l’anziano interprete giaceva al suolo nel giardino sul retro, incosciente e con il torace squarciato da un’arma da taglio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - “Ho ucciso l’uomo del peccato”, la telefonata da brividi prima di colpire l’attore James Handy: arrestato il figlio della compagna

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