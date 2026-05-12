Natalia Paragoni ha condiviso su Instagram dettagli sul parto della sua seconda figlia, nata dall’unione con Andrea Zelletta, conosciuto nel programma televisivo Uomini e Donne. Ha spiegato di aver avuto un parto cesareo e ha affermato di non voler affrontare un altro parto in questo modo in futuro. La stessa ha anche parlato del nome scelto per la bambina.

Natalia Paragoni si racconta su Instagram, parlando del parto e dell’arrivo della sua secondogenita, nata dall’amore per Andrea Zelletta, conosciuto a Uomini e Donne. La confessione di Natalia Paragoni sul parto. Pochi giorni fa Natalia Paragoni è diventata mamma per la seconda volta. La modella e influencer ha dato alla luce la sua seconda figlia, frutto del legame con Andrea Zelletta. Un amore nato nel 2019 quando parteciparono entrambi a Uomini e Donne, lui come tronista, lei come corteggiatrice. Usciti dal programma di Maria De Filippi, Andrea e Natalia hanno costruito una splendida famiglia, coronata dall’arrivo della primogenita Ginevra, nata nel 2023, e in seguito dalla nascita di Beatrice.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Natalia Paragoni racconta il parto: “Ho fatto un cesareo, mai più”. E parla del nome della figlia

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