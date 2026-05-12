Natalia Paragoni il parto e la scelta del nome Beatrice Partenope | Ho fatto il cesareo che dolore

Natalia Paragoni ha condiviso sui social dettagli sul suo secondo parto, specificando di aver avuto un cesareo e descrivendo il dolore vissuto durante l’intervento. Ha anche spiegato come è stato scelto il nome della bambina, Beatrice Partenope, senza aggiungere ulteriori commenti o interpretazioni. La pubblicazione ha attirato l’attenzione dei follower, curiosi sui momenti più intimi e sulle decisioni prese durante questo evento.

Natalia Paragoni, sui social, ha raccontato come è andato il secondo parto. Inoltre, ha spiegato come è nata l'idea di chiamare la secondogenita Beatrice Partenope.🔗 Leggi su Fanpage.it

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