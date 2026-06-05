Matteo Arnaldi ha trascorso quasi 20 ore sulla terra rossa di Roland Garros per raggiungere la sua prima semifinale, un record. Tuttavia, prima di affrontare Flavio Cobolli, si è sentito male e non è riuscito a scendere in campo. Uno stato di malessere iniziato ieri sera lo ha debilitato, impedendogli di partecipare alla partita prevista.

Tante ore, da record (quasi 20, nessuno mai come lui) passate sulla terra rossa del Roland Garros per arrivare a una storica semifinale e poi non poter nemmeno scendere in campo, contro Flavio Cobolli, a causa di un virus che lo ha debilitato. Purtroppo è quello che è accaduto a Matteo Arnaldi, triste come non mai nel raccontare in una breve conferenza stampa cosa è accaduto e il malessere che ha iniziato a serpeggiare già nella serata di giovedì 4 maggio. Cosa è accaduto ad Arnaldi. Per la verità, non è stato spiegato nel dettaglio se si tratta di un virus intestinale o influenzale ma poco cambia. “Ieri stavo bene, mi sono allenato e ho fatto tutto quello che dovevo fare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - "Ho iniziato a stare male da ieri sera": cosa è successo a Matteo Arnaldi

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He always missed his first lovewhen she returned and wife left with baby, he regretted it.

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Arnaldi ha spiegato in una conferenza stampa, congiunta con Flavio Cobolli, i motivi del ritiro prima della semifinale del Roland Garros. Matteo, siamo con te #Arnaldi #RolandGarros x.com

Cobolli accompagna Arnaldi in conferenza: Flavio quasi in lacrime, le parole da brividi di MatteoDovevano essere insieme in campo. Uno al settimo cielo per la finale conquistata, l'altro a pezzi per l'occasione sfumata. E, invece, a pezzi lo sono entrambi. Anche se in modi diversi. Cobolli e Arna ... corrieredellosport.it

Arnaldi racconta la notte insonne al Roland Garros: È venuto il medico in camera, vomitavo sempreMatteo Arnaldi si ritira dalla semifinale del Roland Garros contro Cobolli. La spiegazione dell’accaduto: Notte da incubo per un virus. fanpage.it

Arnaldi parla del devastante infortunio dello scorso anno: A un certo punto, facevo fatica a camminare. Non sono ancora al 100% della forma, ma voglio continuare a giocare. reddit