Arnaldi-Cobolli non si gioca Matteo fermato da un virus e costretto al ritiro | cosa è successo

Da ilmessaggero.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Arnaldi si è ritirato dal torneo di Roland Garros a causa di un virus influenzale che ha contratto durante la competizione. Questa decisione ha permesso a Flavio Cobolli di accedere direttamente alla finale senza aver disputato l'ultimo match. Arnaldi, 25 anni, ha annunciato il ritiro attraverso i canali ufficiali del torneo. La sua assenza ha modificato il quadro della competizione, lasciando Cobolli qualificarsi senza dover affrontare l'avversario.

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Matteo Arnaldi si ritira dal Roland Garros e Flavio Cobolli vola in finale senza giocare. Il 25enne ligure è stato costretto a ritirarsi a causa di un virus influenzale accusato nelle ultime ore. La notizia è arrivata a pochi minuti dall'inizio della partita, fissata per le ore 19. Cobolli raggiunge così Zverev nella finale del Roland Garros, che si svolgerà domenica 7 giugno sul Philippe-Chatrier e da lunedì prossimo esordirà nella top ten del ranking Atp. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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