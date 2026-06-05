Matteo Arnaldi si è ritirato dal torneo di Roland Garros a causa di un virus influenzale che ha contratto durante la competizione. Questa decisione ha permesso a Flavio Cobolli di accedere direttamente alla finale senza aver disputato l'ultimo match. Arnaldi, 25 anni, ha annunciato il ritiro attraverso i canali ufficiali del torneo. La sua assenza ha modificato il quadro della competizione, lasciando Cobolli qualificarsi senza dover affrontare l'avversario.

Matteo Arnaldi si ritira dal Roland Garros e Flavio Cobolli vola in finale senza giocare. Il 25enne ligure è stato costretto a ritirarsi a causa di un virus influenzale accusato nelle ultime ore. La notizia è arrivata a pochi minuti dall'inizio della partita, fissata per le ore 19. Cobolli raggiunge così Zverev nella finale del Roland Garros, che si svolgerà domenica 7 giugno sul Philippe-Chatrier e da lunedì prossimo esordirà nella top ten del ranking Atp. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Arnaldi.

© Ilmessaggero.it - Arnaldi-Cobolli non si gioca, Matteo fermato da un virus e costretto al ritiro: cosa è successo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arnaldi in semifinale con Cobolli a Parigi, Berrettini costretto al ritiroMatteo Arnaldi si è qualificato per le semifinali del Roland Garros 2026 dopo che Matteo Berrettini si è ritirato nel corso del match.

Leggi anche: Arnaldi, ritiro choc dal Roland Garros. “Vomitavo e avevo freddo”. Cobolli in finale: “Quando Matteo si è avvicinato mi veniva da piangere”

Temi più discussi: In semifinale al Roland Garros si affronteranno Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli; Cobolli, Berrettini e Arnaldi: la non-scuola romana e quella ligure; Dal Campo 6 al Philippe-Chatrier, da Parigi a Parigi: Cobolli e Arnaldi si ritrovano al Roland Garros. In palio c'è la finale; Cobolli-Berrettini-Arnaldi: l'età dell'oro del tennis italiano ai quarti del Roland Garros. Il racconto di una giornata infinita (e indimenticabile) a Parigi.

NON SI GIOCHERÀ IL DERBY AZZURRO Quella che sarebbe potuta essere una delle partite più belle del tennis italiano non si giocherà: Arnaldi si ritira per dei problemi fisici poco prima del match con Cobolli Flavio accede così per la prima volta in c x.com

Matteo Arnaldi si è ritirato dalla sua semifinale degli Open di Francia contro Flavio Cobolli a causa di un virus. reddit

Cobolli e Arnaldi insieme in conferenza. Matteo: Proprio non ce l'ho fatta. Flavio: Sei un esempioLa tanto attesa finale tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi al Roland Garros non si giocherà. Il ligure ha dato forfeit pochi minuti fa a causa di un virus che lo ha letteralmente steso e ha mandato in ... gazzetta.it

Roland Garros, da non crederci. Il derby italiano non si gioca. Arnaldi ha un virus. Cobolli in finale, sfiderà ZverevIl derby italiano non si gioca: Arnaldi dà forfait prima della semifinale per un virus. Cobolli vola alla sua prima finale Slam ... affaritaliani.it