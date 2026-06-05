Ho cliccato sul link e mi sono ritrovata senza soldi e senza carta | nuova ondata di truffe phishing con il nome di Atm

A Milano, si segnala una nuova ondata di truffe phishing che utilizzano il nome di Atm. Gli utenti ricevono un sms che sembra provenire dall’azienda dei trasporti e indicano un presunto errore nella registrazione di un viaggio. Il messaggio invita a versare una somma di denaro entro pochi minuti per evitare ulteriori addebiti, ma si tratta di una truffa volta a sottrarre soldi e dati personali.

La truffa degli sms che sfruttano il nome di Atm continua a circolare a Milano. Il messaggio, apparentemente inviato dall’azienda dei trasporti, segnala un presunto errore nella registrazione del viaggio e invita l’utente a versare una piccola somma entro pochi minuti per evitare ulteriori addebiti. In realtà si tratta di un tentativo di phishing progettato per sottrarre denaro e dati bancari. A raccontare quanto accaduto è una lavoratrice di 29 anni che ha riferito la propria esperienza all’ Adnkronos dopo aver perso oltre 140 euro. Tutto è iniziato con un sms che riportava la scritta: “Informa atm informa errore tap out salda le spese di gestione (1,50) entro 30 minuti per bloccare l’addebito massimo clicca sul link”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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