Un mese fa l' omicidio di Dino Carta il ' killer in bicicletta' resta senza nome | le ipotesi sul tavolo degli inquirenti

Da foggiatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un mese fa, in via Caracciolo, un uomo di 42 anni è stato colpito da quattro proiettili e ucciso. La vittima era un personal trainer e volontario in parrocchia, e aveva due bambine. Le autorità stanno indagando sull'accaduto, ma al momento non ci sono nomi ufficiali collegati al delitto. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella comunità locale.

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Un mese fa, in via Caracciolo, 4 colpi di pistola uccidevano il 42enne foggiano Dino Carta, personal trainer e volontario in parrocchia, marito e padre di due bambine.Trenta giorni dopo, l’omicidio che ha scosso Foggia resta senza soluzione. Le indagini sono affidate ai carabinieri, con il.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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