Un mese fa l' omicidio di Dino Carta il ' killer in bicicletta' resta senza nome | le ipotesi sul tavolo degli inquirenti

Un mese fa, in via Caracciolo, un uomo di 42 anni è stato colpito da quattro proiettili e ucciso. La vittima era un personal trainer e volontario in parrocchia, e aveva due bambine. Le autorità stanno indagando sull'accaduto, ma al momento non ci sono nomi ufficiali collegati al delitto. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella comunità locale.

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