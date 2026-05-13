Un mese fa l' omicidio di Dino Carta il ' killer in bicicletta' resta senza nome | le ipotesi sul tavolo degli inquirenti
Un mese fa, in via Caracciolo, un uomo di 42 anni è stato colpito da quattro proiettili e ucciso. La vittima era un personal trainer e volontario in parrocchia, e aveva due bambine. Le autorità stanno indagando sull'accaduto, ma al momento non ci sono nomi ufficiali collegati al delitto. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella comunità locale.
Un mese fa, in via Caracciolo, 4 colpi di pistola uccidevano il 42enne foggiano Dino Carta, personal trainer e volontario in parrocchia, marito e padre di due bambine.Trenta giorni dopo, l’omicidio che ha scosso Foggia resta senza soluzione. Le indagini sono affidate ai carabinieri, con il.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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