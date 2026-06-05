Hiv in Sicilia la mappa del contagio provincia per provincia | boom di diagnosi tardive ecco chi rischia di più

Notizia in breve

In Sicilia, le diagnosi di HIV sono in aumento, con numeri più elevati rispetto a quelli di anni precedenti. La maggior parte dei casi viene identificata in fase avanzata, con diagnosi tardive. Le province con il maggior numero di contagi sono quelle con una maggiore diffusione del virus tra i gruppi a rischio. La situazione evidenzia una prevalenza di infezioni tra giovani adulti e persone che non si sottopongono regolarmente ai test.