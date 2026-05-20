Piano antincendio boschivo | ecco la nuova mappa del rischio per la provincia di Forlì-Cesena

È stata presentata la nuova mappa del rischio per il piano antincendio boschivo nella provincia di Forlì-Cesena. Il sistema di allertamento è stato aggiornato per essere più preciso e adattabile alle caratteristiche del territorio, senza dipendere dai vecchi confini amministrativi. Questa modifica mira a migliorare la tempestività delle segnalazioni in caso di incendi boschivi. La nuova mappa tiene conto delle variazioni di rischio e permette di intervenire più rapidamente in situazioni di emergenza.

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