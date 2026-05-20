Piano antincendio boschivo | ecco la nuova mappa del rischio per la provincia di Forlì-Cesena
È stata presentata la nuova mappa del rischio per il piano antincendio boschivo nella provincia di Forlì-Cesena. Il sistema di allertamento è stato aggiornato per essere più preciso e adattabile alle caratteristiche del territorio, senza dipendere dai vecchi confini amministrativi. Questa modifica mira a migliorare la tempestività delle segnalazioni in caso di incendi boschivi. La nuova mappa tiene conto delle variazioni di rischio e permette di intervenire più rapidamente in situazioni di emergenza.
Un sistema di allertamento più puntuale, flessibile e, soprattutto, slegato dai vecchi confini burocratici per adattarsi alla reale conformazione del territorio. L'aggiornamento del Piano regionale antincendio boschivo introduce una svolta nella gestione delle emergenze e nella prevenzione dei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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