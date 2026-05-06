Dove finiscono i soldi del 5xmille ecco chi ha incassato di più a Pescara e provincia

“Ruralità e solidarietà” è il nome di una onlus che probabilmente a molti non risuona familiare. Ma per almeno 8.217 cittadini pescaresi rappresenta qualcosa di importante. Tanti sono infatti coloro che hanno deciso di destinare il 5xmille a questa Ets (Ente del terzo settore) per finanziare le.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Dove vanno i fondi del 5xmille? Ecco chi ha incassato di più a Palermo: capofila un Caf con oltre 170 mila euroSono soprattutto gli enti del Terzo settore a beneficiare della quota devoluta dai contribuenti.

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