Hezbollah rifiuta la tregua | rischio escalation tra Israele e USA

Hezbollah ha annunciato di non accettare una tregua, aumentando il rischio di escalation tra Israele e gli Stati Uniti. Nel frattempo, il governo israeliano ha deciso di proseguire le operazioni militari, nonostante la pressione da parte degli Stati Uniti per una pausa nei combattimenti. La situazione rimane tesa, con il rischio di un'escalation che potrebbe coinvolgere ulteriori attori nella regione.

Perché Netanyahu preferisce continuare le operazioni militari nonostante la pressione americana?. Come influenzerà il rifiuto di Naim Qassem la strategia di Trump?. Quali sono i rischi concreti di un coinvolgimento diretto dell'Iran?. Chi guiderà l'escalation se la mediazione di Washington dovesse fallire?.? In Breve Naim Qassem respinge i termini dell'accordo raggiunto a Washington. Trump punta a separare il fronte libanese da quello iraniano. Netanyahu preferisce la prosecuzione delle operazioni militari rispetto alla tregua. Scontro verbale tra Casa Bianca e governo israeliano per la gestione bellica. Il rifiuto di Hezbollah mette in crisi il piano di tregua tra Libano e Israele. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Israel-Hezbollah Strikes Escalate Ahead of US-Iran Talks | Ceasefire at Risk!

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