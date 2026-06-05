Hezbollah ha rifiutato di accettare un cessate il fuoco con Israele, anche se gli Stati Uniti avevano promosso un accordo per mettere fine alle ostilità. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e ha mantenuto incerte le prospettive di un'interruzione dei combattimenti. La situazione più tesa si concentra in Libano, dove i combattimenti tra le due parti sono ancora in corso.

In Medio Oriente la situazione più critica si registra in Libano, dove , mediato dagli Stati Uniti. “La dichiarazione di Washington definisce i principi fondamentali che gli Stati Uniti e Israele prevedono per la sottomissione del Libano al progetto del Grande Israele. Fare del disarmo della resistenza (di Hezbollah) il punto di partenza di qualsiasi accordo equivale a distruggere il potere del Libano e costituisce una minaccia esistenziale per il popolo che resiste”, ha aggiunto ribadendo che serve un cessate il fuoco globale e il ritiro di Israele dal Libano. “Qualsiasi accordo accettabile deve iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese” hanno affermato dal gruppo militante. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Israele.

© Metropolitanmagazine.it - Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco con Israele

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hezbollah rejects US-backed ceasefire between Israel and Lebanon

Notizie e thread social correlati

Stallo sulla tregua Hezbollah-Israele in Libano, Iran annuncia cessate il fuoco stanotte: Israele smentisceNella notte, la tv libanese Al-Mayadeen ha riportato, citando un funzionario iraniano, che sarebbe stato raggiunto un accordo di cessate il fuoco tra...

Israele, la protesta davanti all'ambasciata Usa di Gerusalemme contro il cessate il fuoco con HezbollahA Gerusalemme, residenti di Kiryat Shmona, città nel nord di Israele vicino al Libano, si sono radunati davanti all’ambasciata degli Stati Uniti per...

Temi più discussi: Libano, Hezbollah respinge stop fuoco; Hezbollah respinge l'accordo di cessate il fuoco; Medio oriente, un casco blu ucciso e due feriti nel sud del Libano. Hezbollah respinge l'accordo di cessate il fuoco; Libano, Hezbollah respinge accordo cessate il fuoco con Israele - Geagency.

#permattinieri Il gruppo armato libanese Hezbollah ha respinto categoricamente i termini di un cessate il fuoco tra Israele e Libano, mediato dagli Stati Uniti. Il leader del gruppo, sostenuto dall'Iran, Naim Qassem, ha affermato che i negoziati sono stati x.com

Ucciso un casco blu serbo nel sud del Libano. Farnesina: non coinvolti italiani. Hezbollah ha respinto accordo di cessate il fuoco reddit

No di Hezbollah all'accordo sul cessate il fuoco. Prima il ritiro totale di IsraeleAGI - Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco tra Libano e Israele mediato dagli Stati Uniti. Hezbollah afferma di aver informato ufficialmente il presidente libanese Joseph Aoun del proprio rifiut ... msn.com

Medio Oriente, Il casco blu ucciso in Libano era serbo.Hezbollah respinge l'accordo di cessate il fuoco - LiveblogPalazzo Chigi: 'Ferma condanna'. La Farnesina: 'Non coinvolti italiani'. Israele e Libano avevano annunciato un accordo su una tregua e zone di sicurezza che escludono Hezbollah. Oms: 'In Libano resta ... ansa.it