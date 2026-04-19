Israele la protesta davanti all' ambasciata Usa di Gerusalemme contro il cessate il fuoco con Hezbollah

A Gerusalemme, residenti di Kiryat Shmona, città nel nord di Israele vicino al Libano, si sono radunati davanti all’ambasciata degli Stati Uniti per protestare contro il cessate il fuoco raggiunto tra Israele e Hezbollah. La manifestazione si è svolta in risposta alle recenti tensioni nella regione e alle operazioni militari condotte nel nord del paese. La piazza ha visto la partecipazione di cittadini che esprimono il loro dissenso rispetto alle decisioni prese nelle ultime settimane.

Proteste a Gerusalemme contro il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. A scendere in piazza sono stati i residenti di Kiryat Shmona, città del nord di Israele situata al confine con il Libano, tra le aree più esposte agli attacchi negli ultimi mesi. La manifestazione si è svolta davanti all’ambasciata degli Stati Uniti, nel terzo giorno della tregua temporanea concordata tra le parti. Alla base della protesta, la preoccupazione che lo stop ai combattimenti possa rivelarsi solo momentaneo e non garantire una reale sicurezza nel lungo periodo, dopo settimane di lanci di razzi, droni e artiglieria dalla frontiera libanese. Questo articolo...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, la protesta davanti all'ambasciata Usa di Gerusalemme contro il cessate il fuoco con Hezbollah Israël en de Midden-Oosten Crisis in Bijbels Perspectief | Bijbels Inzicht Dat Je Nodig Hebt Notizie correlate Stallo sulla tregua Hezbollah-Israele in Libano, Iran annuncia cessate il fuoco stanotte: Israele smentisceLa tv libanese Al-Mayadeen, citando un funzionario iraniano, ha diffuso la notizia di un cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele che entrerebbe in... Fuoco incrociato tra Israele e Iran. Attacchi a Beirut dopo i razzi di Hezbollah. Esplosioni a Gerusalemme, Dubai, Doha e Bahrain. Abbattuto F-15 Usa in KuwaitL'eliminazione di Ali Khamenei non ha concluso l'operazione militare congiunta Israele-Stati Uniti contro l'Iran, scattata all'alba di sabato. Contenuti e approfondimenti Israele, la protesta davanti all'ambasciata Usa di Gerusalemme contro il cessate il fuoco con HezbollahProteste a Gerusalemme contro il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. A scendere in piazza sono stati i residenti di Kiryat Shmona, città del nord di Israele situata al confine con il Libano, tra ... lapresse.it Israele, protesta davanti all'ambasciata Usa contro la guerra in IranUn gruppo di circa due dozzine di manifestanti si e' radunato ieri davanti alla sede distaccata dell'ambasciata statunitense a Tel Aviv per ... notizie.tiscali.it