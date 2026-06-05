Hezbollah boccia la tregua Libano-Israele | È una resa

Notizia in breve

Hezbollah ha dichiarato di non accettare la proposta di tregua tra Israele e Libano, definendola una resa. Il segretario generale del gruppo ha espresso il rifiuto, giudicando l’accordo come un compromesso inaccettabile. La posizione di Hezbollah si inserisce in un contesto di tensione tra le parti coinvolte, senza indicare eventuali negoziati o condizioni alternative. La dichiarazione è arrivata dopo che erano state avanzate proposte di cessate il fuoco per fermare le ostilità nella regione.