Hezbollah boccia la tregua Libano-Israele | È una resa
Hezbollah ha dichiarato di non accettare la proposta di tregua tra Israele e Libano, definendola una resa. Il segretario generale del gruppo ha espresso il rifiuto, giudicando l’accordo come un compromesso inaccettabile. La posizione di Hezbollah si inserisce in un contesto di tensione tra le parti coinvolte, senza indicare eventuali negoziati o condizioni alternative. La dichiarazione è arrivata dopo che erano state avanzate proposte di cessate il fuoco per fermare le ostilità nella regione.
Il rifiuto, ampiamente previsto, da parte del segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, di quello che il leader sciita giudica un accordo capestro tra Israele e Libano, da un lato. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Segui gli aggiornamenti su Israele.
Washington Today (4-16-26): Israel, Lebanon agree to ceasefire; House defeats Iran War Powers bill
Notizie e thread social correlati
Alta la tensione tra Libano e Israele. Hezbollah: guerra unica alternativa alla resaLa tensione tra Libano e Israele rimane elevata, con il gruppo militante Hezbollah che afferma come l’unica opzione sia la guerra e non la resa.
Stallo sulla tregua Hezbollah-Israele in Libano, Iran annuncia cessate il fuoco stanotte: Israele smentisceNella notte, la tv libanese Al-Mayadeen ha riportato, citando un funzionario iraniano, che sarebbe stato raggiunto un accordo di cessate il fuoco tra...
Argomenti più discussi: Libano, tregua già a rischio: Hezbollah respinge l’accordo Usa; Israele-Libano, arriva la pace? L’accordo per la tregua, ultime news guerra; Tregua farsa tra Israele e Libano: dopo la pace, l’Idf torna a colpire; Trump annuncia la fine dei combattimenti in Libano | Accordo tra Israele e Hezbollah nessuna truppa a Beirut.
PREMIER ETERNO Nel nome del padre: Netanyahu e la tempesta perenne per Israele •Il Fatto Quotidiano •26 ma 2026 •di Pino Corrias Benjamin Netanyahu viene dal sangue. E con tutto il sangue che si porta addosso, spalla a spalla con il suo alleato e s facebook