Alta la tensione tra Libano e Israele Hezbollah | guerra unica alternativa alla resa

La tensione tra Libano e Israele rimane elevata, con il gruppo militante Hezbollah che afferma come l’unica opzione sia la guerra e non la resa. La situazione si mantiene calda, senza segnali di de-escalation. Le forze militari di entrambe le parti sono in allerta, mentre i vertici politici non hanno ancora annunciato misure specifiche.

Rimane alta la tensione tra Libano e Israele, con Hezbollah che parla di guerra come unica alternativa alla resa. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Alta la tensione tra Libano e Israele. Hezbollah: guerra unica alternativa alla resa Articoli correlati Leggi anche: Mo: Israele, 'colpiremo in Libano se Hezbollah partecipa a guerra tra Usa e Iran' La quarta guerra del Libano investe il Paese dei Cedri: la sfida finale tra Israele e HezbollahL’ascesa di Michel Aoun alla presidenza e di Nawaf Salam alla carica di primo ministro di Beirut aveva provato a plasmare una nuova normalità per il... Alta la tensione tra Libano e Israele. Hezbollah: guerra unica alternativa alla resa Contenuti utili per approfondire Alta la tensione tra Libano e Israele... Temi più discussi: Capuzzi: Notte sotto le bombe tra sud e Beirut: alta tensione, si teme l’evoluzione; Alta tensione interrata. Via il traliccio; Biennale, Brugnaro: 'Se Russia fa propaganda chiudiamo il Padiglione'; Centrodestra, alta tensione: rottura tra Fdi e Forza Italia. Uomini e donne, Matteo grida al complotto: sale la tensione tra corteggiatori, Sara si sente maleNon si placano i dubbi del corteggiatore milanese dopo le repentine segnalazioni di un accordo tra la tronista e il suo rivale. In studio la situazione genera e il confronto seguente è ad alta tensi ... today.it Alta tensione ai playoff mondiali, tra Galles e Bosnia volano pesanti accuse di boicottaggioSe l'Italia di Gattuso riuscirà a vincere la semifinale di playoff contro l'Irlanda dovrà vedersela per un posto al sole ai Mondiali 2026 con la vincente tra Galles e Bosnia Erzegovina che si disputa ... fanpage.it "Con Sara e Sandrone, a testa alta" Organizzato per domenica prossima, 29 marzo 2026, l'ultimo saluto a Sara Ardizzone e a Alessandro Mercogliano, detto Sandrone, i due anarchici morti nella notte fra giovedì 19 e venerdì 20 marzo in un'esplosione - facebook.com facebook Le House Of Ranger portano il pick-up Ford in alta quota. Debutto a Courmayeur poi Cortina, Cervinia e Madonna di Campiglio #ANSAmotori #ANSA x.com