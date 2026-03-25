Alta la tensione tra Libano e Israele Hezbollah | guerra unica alternativa alla resa

Da tv2000.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La tensione tra Libano e Israele rimane elevata, con il gruppo militante Hezbollah che afferma come l’unica opzione sia la guerra e non la resa. La situazione si mantiene calda, senza segnali di de-escalation. Le forze militari di entrambe le parti sono in allerta, mentre i vertici politici non hanno ancora annunciato misure specifiche.

Rimane alta la tensione tra Libano e Israele, con Hezbollah che parla di guerra come unica alternativa alla resa. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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