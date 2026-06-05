Hera presenta il Piano Industriale del Gruppo ai sindaci della Provincia

Il Gruppo Hera ha illustrato oggi ai rappresentanti di 25 comuni del territorio riminese il Piano industriale al 2029.

Il Gruppo Hera ha presentato oggi ai sindaci e agli amministratori dei 25 comuni serviti nel territorio riminese il proprio Piano industriale al 2029. Illustrato dal Presidente Esecutivo Cristian Fabbri e dall’Amministratore Delegato Orazio Iacono, il Piano riconferma i propri assi strategici. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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