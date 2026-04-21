Delta presenta le soluzioni di smart factory basate su AI e infrastrutture energetiche come motori della trasformazione industriale a Hannover Messe 2026

Durante Hannover Messe 2026, Delta ha annunciato le proprie soluzioni di smart factory che integrano intelligenza artificiale e infrastrutture energetiche. L'azienda ha presentato prodotti e tecnologie rivolte alla trasformazione digitale del settore industriale, focalizzandosi su sistemi automatizzati e sostenibili. La partecipazione si concentra sulla promozione di innovazioni per migliorare efficienza e sostenibilità nei processi produttivi. La fiera si tiene in Germania e si svolge dal 21 aprile 2026.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE HANNOVER, Germania, 21 aprile 2026 PRNewswire — Delta, leader globale nelle soluzioni di gestione dell’energia e nelle tecnologie green intelligenti, ha evidenziato oggi come la smart manufacturing basata sull’intelligenza artificiale, le tecnologie di digital twin e le soluzioni integrate di infrastrutture energetiche stiano accelerando la trasformazione delle operazioni industriali a Hannover Messe 2026. Durante la conferenza stampa odierna, Delta ha presentato l’integrazione dei propri sistemi DIATwin, basati su NVIDIA Omniverse, all’interno delle proprie linee di produzione intelligenti guidate dall’AI, in cui i dati reali di produzione vengono integrati direttamente in modelli digitali basati sulla fisica, consentendo un’ottimizzazione a ciclo chiuso e un miglioramento delle prestazioni.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Delta presenta le soluzioni di smart factory basate su AI e infrastrutture energetiche come motori della trasformazione industriale a Hannover Messe 2026 Notizie correlate Delta presenta produzione intelligente basata su AI, Ricarica EV avanzata e sistemi di Alimentazione Industriale ad Hannover Messe 2026COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE HANNOVER, Germany, 15 aprile 2026 /PRNewswire/ — Delta, leader globale nella gestione dell’energia e nelle... Leggi anche: Key 2026, Siemens presenta soluzioni per infrastrutture più resilienti Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Delta presenta produzione intelligente basata su AI, Ricarica EV avanzata e sistemi di Alimentazione Industriale ad Hannover Messe 2026; TXT: costituita startup TXT InfraWise, spin-off del Politecnico di Milano; Angelini Technologies investe nella start-up americana LAB0; Delta presenta produzione intelligente basata su AI Ricarica EV avanzata e sistemi di Alimentazione Industriale ad Hannover Messe 2026. Delta presenta le soluzioni di smart factory basate su AI e infrastrutture energetiche come motori della trasformazione industriale a Hannover Messe 2026HANNOVER, Germania, 21 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Delta, leader globale nelle soluzioni di gestione dell'energia e nelle tecnologie green intelligenti, ha evidenziato oggi come la smart manufacturing ... adnkronos.com Delta Presenta Soluzioni Avanzate per l'Industria Intelligente e l'Energia Sostenibile ad Hannover Messe 2025HANNOVER, 13 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Delta, un leader mondiale nella gestione dell'energia e un fornitore di soluzioni intelligenti e green basate su IoT, presenterà le sue ultime innovazioni nel ... adnkronos.com Oggi si apre HANNOVER MESSE 2026! Dal 20 al 24 aprile parliamo di industria sostenibile e resiliente: soluzioni integrate per l’elettrificazione, l’automazione intelligente, la sicurezza degli impianti e l’ottimizzazione dei processi. Un approccio completo per - facebook.com facebook QAD | Redzone porta il futuro dell'intelligenza artificiale agentica nella produzione all'Hannover Messe 2026 x.com