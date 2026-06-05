Henry Ruggeri una bugia per i Ramones e una vita di scatti sotto il palco
Henry Ruggeri ha dichiarato di aver iniziato a fotografare per incontrare i Ramones. La sua carriera è iniziata proprio così, con l’obiettivo di avvicinarsi alla band. Ruggeri ha dedicato molti anni alla fotografia di scena, scattando sotto il palco durante concerti e eventi musicali. La sua passione per la musica e per la fotografia lo ha portato a seguire numerosi artisti dal vivo, documentando momenti di spettacolo e vita di palco.
Henry Ruggeri racconta di essere diventato fotografo per riuscire a incontrare i Ramones. E, a giudicare da come è iniziata la sua carriera, non sembra nemmeno una battuta. Maggio 1989, Velvet di Rimini: si presenta all’ingresso del locale con due borse fotografiche vuote prese in prestito dal fotografo del suo paese e racconta di dover realizzare un servizio per una rivista inesistente. Nessuno può verificare: Internet non esiste ancora. Funziona. Lui entra, e, pochi minuti dopo, si ritrova faccia a faccia con il leggendario Joey Ramone. «Avevo già realizzato il sogno della mia vita». Ascoltandolo parlare, colpisce soprattutto una cosa: il disincanto non è mai arrivato. 🔗 Leggi su Panorama.it
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