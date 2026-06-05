henry ruggeri una bugia per i ramones e una vita di scatti sotto il palco

Notizia in breve

Henry Ruggeri ha dichiarato di aver iniziato a fotografare per incontrare i Ramones. La sua carriera è iniziata proprio così, con l’obiettivo di avvicinarsi alla band. Ruggeri ha dedicato molti anni alla fotografia di scena, scattando sotto il palco durante concerti e eventi musicali. La sua passione per la musica e per la fotografia lo ha portato a seguire numerosi artisti dal vivo, documentando momenti di spettacolo e vita di palco.