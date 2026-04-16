Amministrative ad Avellino il PRC Irpinia | Teatro dell' assurdo | una candidatura una bugia e una standing ovation immaginaria

Nelle elezioni amministrative di Avellino, il Partito della Rifondazione Comunista Irpinia ha commentato la situazione politica locale definendola come un teatro dell'assurdo. La direzione provinciale del Partito Democratico è stata protagonista di un episodio che ha attirato l'attenzione, con una candidatura presentata e successivamente negata, accompagnata da una standing ovation che alcuni giudicano immaginaria. La vicenda si è svolta nel corso di una giornata caratterizzata da diverse dichiarazioni e smentite.

Ieri, nuova puntata della commedia politica irpina. Sul palco, la direzione provinciale del Partito Democratico. In scena, un annuncio solenne: il nome di Nello Pizza sarebbe stato benedetto a livello nazionale, con tanto di presunta condivisione da parte di forze che – guarda caso – poche ore.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Crisi idrica in Irpinia, allarme su Alto Calore. Il PRC: "Occorre blindare una volta per tutte la gestione pubblica dell'acqua"Il PRC Irpinia: "Assistiamo all'ennesima campagna per sabotare la stabilità di Alto Calore, alimentando un clima di sfiducia che giova solo a chi... Catherine O’Hara vince un premio postumo agli Actor Award, per lei una standing ovation(Adnkronos) – Un mese dopo la sua morte, l'attrice di 'Mamma ho perso l'aereo' Catherine O'Hara è stata premiata con una statuetta postuma agli Actor... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Amministrative ad Avellino, pubblicate le date ufficiali delle elezioni; Amministrative Avellino, la direzione Pd ha scelto: Nello Pizza sarà candidato sindaco; Avellino è di centrosinistra, il centrodestra sia unito o perderà ancora; Amministrative ad Avellino, il PD si riunisce oggi per scegliere il candidato sindaco: in pole Nello Pizza. L’ultimatum di Gubitosa al PD: Entro lunedì un nome unitario o lo indicherà il M5SMichele Gubitosa lancia un ultimatum al Partito Democratico sul nodo delle prossime amministrative ad Avellino. A margine della Festa della Polizia, in corso questa mattina al Teatro Gesualdo, il vice ... irpinianews.it Avellino, Nello Pizza candidato sindaco del campo largo dopo una direzione fiumeAvellino, dopo una riunione fiume, il cosiddetto campo largo ha sciolto le riserve indicando Nello Pizza come candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative. La decisione è maturata al te ... irpiniaoggi.it AMMINISTRATIVE 2026 | Confermata la nostra indiscrezione: a sostenere il giovane ambientalista il Partito Democratico e il collettivo civico “Spontaneamente”. In corso riflessioni da Avs e M5S. L'ex sindaco svelerà invece il progetto il prossimo 22 aprile - facebook.com facebook