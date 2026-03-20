’Una bugia tira l’altra’ La Sveglia torna sul palco per il volontariato

La compagnia del Circolo culturale La Sveglia presenta la commedia “Una bugia tira l’altra” di Pasquale Calvino, che debutta a Siena al Teatro dei Rozzi il 27 e 28 marzo alle 21. La rappresentazione, in tre atti, è una produzione della compagnia teatrale e si svolge in un teatro cittadino, attirando il pubblico locale. La data e il luogo sono stati confermati dagli organizzatori.

’Una bugia tira l’altra’, la commedia comico-brillante in tre atti di Pasquale Calvino, debutta a Siena al Teatro dei Rozzi, con la compagnia del Circolo culturale La Sveglia il 27 e 28 marzo alle 21.15 e il 29 marzo alle 17. La regia è, come sempre, di Mario Ghisalberti, fondatore dello storico gruppo teatrale senese, e l’obiettivo quello di sostenere alcune realtà del volontariato senese. La prenotazione dei posti è gestita da ciascuna delle sei associazioni destinatarie del ricavato della rispettiva serata: Pubblica Assistenza e Gruppo Rafiki (27 marzo), Progetto inter-contradaiolo Città dei Mestieri (28 marzo), Per l’Altro, Sunrise e Jenga Insieme Medici con l’Africa Cuamm (29 marzo). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Una bugia tira l’altra’. La Sveglia torna sul palco per il volontariato Articoli correlati Una commedia che fa del bene. Arriva sul palco “Una tira l’altra“Una commedia brillante, che esplora le contraddizioni della vita moderna, con personaggi travolti da situazioni paradossali legate alla burocrazia e... Guè torna a un concerto «piccolo» per il Fastlife tour (ma ci mette una pedicure sul palco)Il concerto del Fabrique ha dimostrato come la teoria di Guè sia fondata: la sua musica funziona in posti più piccoli.