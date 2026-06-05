Durante l’esperienza al Grande Fratello Vip, Shaila Gatta e Helena Prestes si sono scontrate più volte, scambiandosi attacchi e frecciate. Tuttavia, nel corso del tempo, il loro rapporto è cambiato e sono diventate amiche, sviluppando una complicità che prima non c’era. La loro relazione, inizialmente caratterizzata da tensioni, si è evoluta in un legame di maggiore vicinanza e collaborazione.

Le due si sono ritrovate insieme nel cast di The 50 Italia e sembra che ci sia stata un'inaspettata svolta nel loro rapporto, a farlo sapere sono state proprio loro. Quando i telespettatori le hanno viste nello stesso programma hanno subito pensato che i litigi non sarebbero mancati, ma non è stato così. Helena Prestes e Shaila Gatta si sono avvicinate e hanno affrontato una sfida insieme. Durante la sfida è stato essenziale l'aiuto e il supporto della ballerina per Helena Prestes, lei stessa durante un confessionale ha fatto sapere che non era la sua giornata però l'ex velina le ha dato moltissima forza. Alla fine sono riuscite a vincere la sfida, la Gatta ha fatto notare che le donne sono incredibili quando si alleano. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Helena Prestes e Shaila Gatta da nemiche ad amiche: è nato un rapporto di complicità a The 50 Italia

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Helena Prestes e Shaila Gatta Un Nuovo Inizio in The 50 Italia

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