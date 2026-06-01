Shaila Gatta ha pubblicato un messaggio sui social per difendere Helena Prestes, entrambe partecipanti alla prima edizione di The 50 Italia su Amazon Prime Video. La showgirl ha espresso supporto nei confronti di Prestes, coinvolta in una discussione pubblica. La loro presenza nel reality ha attirato l’attenzione, mentre Gatta ha deciso di intervenire per chiarire la propria posizione. La vicenda ha generato commenti tra i follower, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Helena Prestes e Shaila Gatta sono tra le concorrenti della prima edizione di The 50 Italia, il nuovo reality show di Amazon Prime Video. La modella brasiliana e l'ex velina di Striscia La Notizia si sono ritrovate in un programma insieme a distanza di tempo dalla loro partecipazione al Grande Fratello 2024. Per questo motivo, c'era grande attesa di vedere come si sarebbero comportate le due donne dopo gli accesi scontri di cui si erano rese protagoniste all'interno della Casa. Con grande sorpresa, Helena Prestes e Shaila Gatta hanno dimostrato di andare d'accordo o almeno hanno cercato di avere un rapporto civile. Nelle puntate di The 50 Italia pubblicate su Prime Video, le due donne hanno saputo fare squadra, tanto da rendersi protagoniste anche di alcuni siparietti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Shaila Gatta difende Helena Prestes: l’inaspettato gesto social

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Shaila Gatta copia Helena Prestes: presa una decisione socialShaila Gatta e Helena Prestes sono state le protagoniste dell’edizione 2024 del Grande Fratello.

Helena Prestes, frecciatina social verso Shaila Gatta? Cos’è accadutoDurante il Grande Fratello 2024, Helena Prestes ha pubblicato un messaggio sui social che sembra rivolto a Shaila Gatta.

The 50: Shaila Gatta risponde al paragone con Helena Prestes e sorprende tuttiTra le protagoniste più chiacchierate e amate di The 50 Italia ci sono senza dubbio Shaila Gatta e Helena Prestes. Le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, che durante la loro convivenza nella ... comingsoon.it

Shaila Gatta ed Helena Prestes a The 50, da nemiche giurate al GF Vip alle risate al castello: l’alleanza impossibile su Prime Video sconvolge l’ItaliaDopo mesi di guerra al Grande Fratello Vip, Shaila Gatta e Helena Prestes stupiscono tutti: su Prime Video nasce un'alleanza che il pubblico non si aspettava. libero.it