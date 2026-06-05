Hamburger cotoletta stinco bretzel e naturalmente birra | c' è la ' Bavarian Fest'
La Contrada Borgo San Giorgio organizza anche quest'anno la 'Bavarian Fest', un evento dedicato alla cultura bavarese. La manifestazione offrirà specialità come hamburger, cotoletta, stinco, bretzel e birra tedesca Abk, prodotta nella città gemellata di Kaufbeuren. L'evento si svolgerà nel quartiere e mira a coinvolgere cittadini e turisti, offrendo un assaggio delle tradizioni bavaresi. La festa è prevista come appuntamento annuale consolidato nella programmazione locale.
Anche quest'anno la Contrada Borgo San Giorgio solleverà cittadini e turisti dall'arsura con la birra tedesca Abk prodotta nella città gemellata di Kaufbeuren. Dal 12 al 14 giugno e dal 18 al 21 giugno i cancelli del Borgo, lungo via Ferrariola, si apriranno per l'ormai tradizionale ‘Bavarian. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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