Hamburger cotoletta stinco bretzel e naturalmente birra | c' è la ' Bavarian Fest'

Notizia in breve

La Contrada Borgo San Giorgio organizza anche quest'anno la 'Bavarian Fest', un evento dedicato alla cultura bavarese. La manifestazione offrirà specialità come hamburger, cotoletta, stinco, bretzel e birra tedesca Abk, prodotta nella città gemellata di Kaufbeuren. L'evento si svolgerà nel quartiere e mira a coinvolgere cittadini e turisti, offrendo un assaggio delle tradizioni bavaresi. La festa è prevista come appuntamento annuale consolidato nella programmazione locale.