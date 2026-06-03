Stinco spätzle e fiumi di birra | a Mandello Vitta arrivano due giorni di festa bavarese
A Mandello Vitta, il Beer Festival si terrà venerdì 5 e sabato 6 giugno, con inizio alle 20. La manifestazione prevede piatti come stinco e spätzle, accompagnati da birra a volontà. L’evento è organizzato dall’associazione Mandello in piazza e durerà due giorni, offrendo musica e gastronomia bavarese.
Venerdì 5 e sabato 6 giugno a Mandello Vitta si terrà una nuova edizione del Beer Festival. La manifestazione gastronomica e musicale, organizzata dall'associazione Mandello in piazza, si svolgerà a partire dalle 20.L'evento è incentrato sulla proposta di birre e piatti tipici della cucina. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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