Stinco spätzle e fiumi di birra | a Mandello Vitta arrivano due giorni di festa bavarese

Notizia in breve

A Mandello Vitta, il Beer Festival si terrà venerdì 5 e sabato 6 giugno, con inizio alle 20. La manifestazione prevede piatti come stinco e spätzle, accompagnati da birra a volontà. L’evento è organizzato dall’associazione Mandello in piazza e durerà due giorni, offrendo musica e gastronomia bavarese.